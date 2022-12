Gerta Mazalová z brněnské pobočky neziskové organizace Sdružení ochrany spotřebitelů na to upozornila v sobotním rozhovoru. Každý rok jí kancelář plní lidé, kteří se kvůli vánočním dárkům dostali do dluhové pasti.

Pozor na slevy, varuje před Vánoci i na Vysočině šéfka ochrany spotřebitelů

Začíná to nevinně. Malý by si přál tohle, rádi bychom mu pořídili tamto. Jenže nejsou finance. Inu, úvěr to zařídí a splácení necháme na našich budoucích já. Za pár dní je sto tisíc se čtyřiceti procentním úrokem na účtě. A malý dostane nový iPhone.

Střih. O půl roku později. Něco se podělalo, na splátky nezbývají peníze. Inu, pokryjeme to dalším úvěrem. Budoucí já si sní poradí…

Gratulujeme, ocitli jste se v krysím závodě, na jehož konci se nachází vyhoření, bankrot, rozvody a rozchody a exekuce.

Zdá se vám to neskutečné? Tento příběh je ovšem pravdivý. A v České republice jich jsou desetitisíce. Vánoční nákupní šílenství je nemoc, jejímž příznakem je mimo jiné odchod zdravého rozumu do exilu. Zejména co se financí týče. Ale chápu to. Moc dobře to chápu. Lidé pro své potomky udělají cokoli. Jsme tak naprogramovaní. Prostřednictvím dětí získáváme nesmrtelnost.

Je ale potřeba si uvědomit, že úplnou rodinu potomek ocení mnohonásobně více než iPhone nebo nový notebook. Nebude vám vděčné dnes, ne zítra, možná ani za rok. Ale za deset let, až půjde na vysokou, za dvacet let, až z vás udělá prarodiče… pak rozhodně.

Věřte mi. Vím, o čem mluvím.