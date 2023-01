Domov pro seniory tady chceme. Tak rozhodli lidé v Dudíně, kteří o záměru hlasovali v referendu. Výsledek je to logický – mladí v záměru vidí příležitost pro růst obce, ti starší zase uvažují v tom smyslu, že by se jim taková služba mohla jednou hodit. Tím spíš, že místní mají mít garantovaných pár míst.

Minulá referenda na Jihlavsku přitom kladným výsledkem neskončila. V Jamném lidé odmítli větrné elektrárny, ve Velkém Beranově dokonce dvakrát logistický sklad Penny Marketu. V obou případech ale šlo o záměr, který vedle pozitiv přinášel i negativa. V Dudíně se zdá, že půjde o klasickou „win-win“ situaci. Jinými slovy, vydělají na tom všichni – investor, obec i její obyvatelé.

Jediné referendum v kraji: v Dudíně rozhodnou o Domově pro seniory

Jsem přesvědčen o tom, že referendum má své opodstatnění a obecně zapojování místních do rozhodování vítám. Třeba v poslední době módnímu participativnímu rozpočtu také fandím. Přesto bych ale nenechával úplně všechno na lidech. Příkladem budiž nedávná situace v Jihlavě. Magistrát řekl, že ohňostroj na Nový rok nebude. Lidé si pak na sociálních sítích „odhlasovali“, že je to špatné rozhodnutí. Primátor tedy ohňostroj zaplatil a lidé zase nadávali, že o nic takového nestojí. A pak se lidí ptejte, co chtějí.