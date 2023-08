Milan Krčmář, redaktor Třebíčského deníku | Foto: Deník/Milan Krčmář

Jihlavou hýbe polemika ohledně Magmafestu. Konal se minulý víkend a vystoupily na něm třeba Tři sestry, Horkýže Slíže, Arakain a desítka dalších. Prostě parádní akce. Objevila se ale kritika, že pořadatel do areálu zřejmě vpustil více lidí, než dovolují předpisy. Kvůli tomu podle některých hrozilo nebezpečí hlavně z hlediska možných nenadálých situací.

Pořadatel se brání tím, že na akci přijeli lidé z celé republiky. Mnozí sháněli lístky až na místě, bylo mu jich líto, a tak je nakonec dovnitř pustil „nad plán“. Na snímcích z areálu je patrné, že tam pak nebylo k hnutí.

Kritika Magmafestu v Jihlavě: Boj o přežití, zamčený východ. Pustili víc lidí

Nedávno byl v Praze koncert kapely Depeche Mode. Zhlédlo jej šedesát tisíc fanoušků. I sem přijeli mnozí lidé bez vstupenek – a nebyli to jen Češi. Před pokladnami zněla němčina, holandština či maďarština. Pořadatelé si ale netroufli jim další lístky prodat. Ti lidé, kteří urazili stovky kilometrů, tak čekali před branami a poslouchali koncert zpoza plotu. Coby správní fandové si jej i tak užili, a to i navzdory pořádnému dešti.

Akci si užili i návštěvníci Magmafestu, a to přímo v areálu. Ať už se ale bavili jakkoli dobře, přesáhl-li jejich počet maximální limit, tedy asi sedm tisíc lidí, je to špatně. Areál má prostě nějakou kapacitu a každý člověk navíc je ohrožením pro ostatní. Kdyby se něco stalo, byl by z toho velký malér. Organizátoři „depešáků“ si toho byli vědomi. Organizátoři Magmafestu však zbytečně riskovali.