Poslechl premiéra, který nabádal, aby si lidé nevytvářeli zásoby pohonných hmot. Tak auto zavřel do garáže a do práce tři čtvrtě hodiny jezdil přecpaným autobusem. Manželce zakázal kupovat ruskou zmrzlinu a moskevský chleba. Jenže pak se dozvěděl, že vládní speciál letěl s českou delegaci na Expo až do Dubaje. Napadlo ho, kolik by asi za tuto cestu bylo plných nádrží paliva. Pochopil že slovo šetřit platí jen pro poddané.

Pak se dozvěděl, že Polsko dočasně zruší DPH u potravin a sníží daně u energií. Opatření mají trvat půl roku. Když ale vzápětí uslyšel v Partii předsedkyni poslanecké sněmovny, že vláda se nemá starat o lidi, byť z jejich daní žije, dostal pan Švestka infarkt. Když se po několika dnech probral v nemocnici, poslal manželce esemesku: „Mámo zatop. Do nádrže nalej benzín, ale hlavně vyhoď rádio a televizi.“