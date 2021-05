Vysočina patří mezi kraje, kde registrované partnerství uzavírá nejméně lidí. Neznamená to ale, že by tady homosexuálové nežili. A teď jsou konečně o krok blíž životu, který je nebude odlišovat od nás ostatních. Návrh na uzákonění manželství i pro páry stejného pohlaví totiž dostal v prvním kole hlasování zelenou.

Manželství by jim na rozdíl od registrovaného partnerství zaručovalo stejná práva, jaká mají heterosexuálové. Jedním z nich je například možnost adopce. Dětské domovy jsou plné dětí, které by daly vše za to, aby měly někoho, kdo je bude mít rád, a neřešily by jeho sexuální orientaci. Ne všichni žadatelé ale mají možnost, jim tento „luxus“ dopřát. A proč? Protože nesplňují model „tradiční rodiny“, kterým se mnozí ohánějí.

Přitom ruku na srdce, kolik dětí dnes skutečně vyrůstá v rodině, kdy pod jednou střechou žijí oba jejich biologičtí rodiče? A říct, že je lepší skok z okna, než mít milující mámu a mámu (či tátu a tátu), může s prominutím jen pitomec.

Jsem ráda, že i na Vysočině se najde spousta lidí, kteří homosexuálním párům fandí. Iniciativu Jsme fér, která usiluje o úplné zrovnoprávnění LGBT komunity v Česku, podpořila například jihlavská primátorka Karolína Koubová.

Žijeme v hyperkorektní době, kdy se člověk pomalu bojí i kávu nazvat černou, aby ho někdo nepopotahoval za rasismus, ale homosexuálové jsou stále bůhví proč v některých věcech diskriminovaní. Konečně jsme však dospěli do časů, kdy toto tabu pomalu padá a manželství může být skutečně pro všechny.