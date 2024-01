Martin Singr. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Kuriózní kauzou žije tento týden krajská Jihlava. Ve jádru pudla jde o celkem vtipnou historku, jen kdyby nenaštvala tolik lidí.

Šlo o to, že chlapi v místní části Hosov využili mrazů a z tenisového kurtu udělali dětem malé kluziště. Jenže v návštěvním řádu je zakázaný vstup, pokud je plocha kluzká nebo namrzlá. A to kluziště ze své podstaty být musí. Magistrát, se kterým záměr nikdo předem nekonzultoval, tak neměl moc na výběr a musel bruslení zakázat. Téma se dostalo i do televize, lidé nadávali a zdaleka nejen ti, kteří bydlí v Hosově.

Radnice se naopak bránila, že hřiště vlastní, jde o bezpečnost a zodpovědnost za děti, navíc celkem rychle vše vyřešila – hřiště dostal do pronájmu předseda osadního výboru Martin Maixner a bruslení může pokračovat. Hurá, chtělo by se zvolat.

Celá kauza ale dobře ukazuje poměry v Jihlavě. Když se stavělo Národní divadlo v Praze, lidé se semkli a s radostí přispívali. Takový scénář u Horácké multifunkční arény v Jihlavě nezní vůbec reálně. Navíc Jihlavané pořád jen hledají, jak ukázat, že „ti špatní jsou ti druzí“. Vděčné téma je parkování, ale třeba i novoroční ohňostroj nebo pozdě odhrnutý sníh z cesty dokážou vzbudit značné vášně.

A třebaže se bruslení v Hosově podařilo celkem rychle obnovit, vsadil bych se, že většina veřejnosti to už ani nezaznamená. Lidé si zapamatují jen tolik, že to zlé město dětem zakázalo bruslit. A tím to haslo.

