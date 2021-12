Za svoz komunálního odpadu musí městu platit každý. Tedy i děti, které nevydělávají. Pokud by stála popelnice pětistovku na rok, pak by pětičlenná rodina se třemi dětmi zaplatila za popelnici dva a půl tisíce. A každý z nich může odpadky naplnit jen pětinu popelnice.

Člověk, který žije sám, zaplatí za popelnici pětistovku. A protože už nikdo jiný jeho popelnici neplní, může do ní házet, co se mu zamane. Tedy i plasty, papír nebo sklo. Na co by třídil. Místa v popelnici má dost. Zatímco pětičlenná rodina, z níž jsou výdělečně činní pouze dva lidé, zaplatí sice za stejnou popelnici pětkrát více, ale už si sakra musí rozmyslet, co do ní hodí. Popelnice není nafukovací a třídění je v tomto případě nutností.

Ohánět se tím, že se lidé musí naučit třídit je proto poněkud nedomyšlené. Pokud nebudou mít všichni stejné podmínky, pak se zřejmě systém nezmění.