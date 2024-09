Před necelým týdnem proběhly krajské volby, v nichž voliči včetně těch na Vysočině v nich vystavili stopku Pirátům. Nyní tato strana uraženě opouští i vládu, ve které má i ministra pro legislativu Michala Šalomouna z Třebíče . Jejich odchod nikoho bolet nebude, vláda bude i tak mít pohodlnou většinu. Proto tento teatrální ústup z jeviště poškodí leda tak Piráty samotné. To, co na české politické scéně sledujeme v těchto dnech a hodinách, je přímý přenos jedné velké politické sebevraždy.

Českým Pirátům nelze upřít fakt, že se stali nejúspěšnější pirátskou stranou na světě. Nikde jinde nezasedají Piráti ve vládě, jen v několika málo zemích mají zastoupení v národních parlamentech, ale ve většině států jejich volební výsledky začínají s nulou na začátku. Důvodem je zřejmě poněkud těžko uchopitelný program, který často osciluje mezi jakousi podivnou směsicí ultralevicových ideálů, velmi silného liberalismu a láskou k moderním technologiím. V Česku Ivan Bartoš coby předseda Pirátů ony první dvě záležitosti maximálně potlačil, čímž se strana stala dostatečně atraktivní i pro běžného voliče, a naopak se co nejvíce snažil prezentovat coby odborník na digitalizaci. Když však právě digitalizace přišla ke slovu, zlomila mu vaz – potíže se stavebním řízením v plné míře ukázaly, že ani on, ani jeho tým žádní odborníci na digitalizaci nejsou, a měli ji jen coby volební téma.

Konec Pirátů v Česku přicházel pozvolna a nenápadně. V komunálních volbách v roce 2018 získali 265 mandátů, o čtyři roky později už zhruba o stovku méně. Ještě v krajských volbách roku 2020 usedlo do krajů 99 jejich zastupitelů – a letos na podzim přišel zlom: mají po nich jen tři zastupitele v jediném kraji. Toto fiasko neznamená jen naprostou ztrátu elektorátu, ale hlavně finanční propad v řádech milionů korun.

Piráti tak odcházejí do propadliště dějin. Nelze předpokládat, že by za rok, a ještě k tomu s prázdnou stranickou pokladnou, dokázali přijít s natolik lákavým programem, aby je voliči v parlamentních volbách poslali zpět do Sněmovny. Přitom mezi nimi byli i schopní lidé – Jan Lipavský byl jedním z nejlepších ministrů zahraničí poslední doby, díky Michalu Šalomounovi se v zákonech odbourala spousta balastu.

Tihle dva ale Piráty už nezachrání (nehledě na to, že Šalomoun ani jejich členem není, a Lipavského například místopředsedkyně strany Jana Michailidu za Piráta pro jeho racionální postoje ani nepovažuje). Piráti v obcích, krajích i v celostátní politice míří do věčných politických lovišť podobně jako kdysi Unie svobody, Věci veřejné, Zelení či Sociální demokracie. Nepřijde-li do jejich čela někdo s běžným pohledem na svět, budou už jen marginální politickou stranou, jejichž několik stovek členů bude řešit pro běžného člověka naprosto nepodstatné, mnohdy i nepochopitelné věci. Menšiny, marihuanu, LGBT. Tedy totéž, co je tématem pro jejich soukmenovce v ostatních zemích – kde se však volební zisky Pirátské strany blíží k nule.