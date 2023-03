Martin Singr. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Do boje s bordeláři se pustila radnice v Třebíči. Vedle vtipných kreseb a podobně laděných dotazníků využila také fotopasti. Situace se zlepšila a zahraniční hosté se jen diví, jaký je ve městě pořádek.

I když jsou samolepky bezesporu fajn a pomohly téma dostat „mezi lidi“, větší zásluhu bych přisuzoval kamerám. To si každý dvakrát rozmyslí, jestli u kontejneru vyházet všechno, co mu zrovna doma přišlo pod ruku, a riskovat pokutu ve výši desítek tisíc. V Jihlavě se před lety dokonce stalo,že jeden člověk začal z auta vykládat pytle, pak si ale všiml fotopasti, tak vše naložil zpět a odjel. Jindy si zase úředníci nevlékli rukavice a pustili do přehrabání odpadků. Mezi nimi našli i krabici s adresou toho, kdo má s černou skládkou co do činění.

Nebuď prase. Nezvyklá kampaň má v Třebíči výsledky po pár měsících

Přesto by ale snad mělo být úplně automatické plasty vyhodit do žlutého kontejneru, papír do modrého, sklo do zeleného či bílého a tak dále. A až to, co se nehodí nikam jinam, odvézt do sběrného dvora. Ne vedle kontejneru, ne někam na kraj města a už vůbec ne do lesa. V tomto ohledu nám coby obyvatelům kraje už brzy vystaví účet akce Čistá Vysočina.

Lidé ve městě pak odpady poházené u popelnic pocíťují nejen vizuálně a čichově, ale také finančně. Likvidace černých skládek totiž stojí městské kasy velké peníze, klidně i stovky tisíc ročně. A to jsou peníze, které by se určitě daly využít daleko lépe. Zkrátka z nich něco, třeba oslavu Dětského dne, mít, a ne něco jiného, totiž černou skládku, nemít.