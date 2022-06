Na Ukrajině padl Michal J. z Třebíče. Některé zdroje uvádějí, že se tak stalo poté, co bránil své kamarády.

Situace na Ukrajině začíná připomínat španělskou občanskou válku. Tam také mířili interbrigadisté z celého světa, aby po boku republikánů bojovali proti frankistům. Jen z Třebíče, která měla tehdy patnáct tisíc obyvatel, se do Španělska vypravilo devět lidí. Nejznámější z nich, Leopold Pokorný, zahynul před pětaosmdesáti lety při prakticky sebevražedné misi. Chtěl zachránit své kamarády z jednotky – Poláky a Američany. Zemřel tedy obdobně jako Michal J.

Na Ukrajině padl první Čech. Muže z Třebíče zabil minometný granát

Na facebookovém profilu, kam Michal J. vkládal příspěvky z Ukrajiny, mu jeden z jeho přátel nedávno napsal: „Jsi blázen s dobrým srcem. Dávej tam na sebe bacha.“ Michal J. odpověděl: „Neboj, já to budu mít rychlý.“

Tušil Michal J., že se domů už nemusí vrátit? Asi ano. Jede-li člověk dobrovolně do války, aby se postavil zlu, je zřejmě s osudem smířený. Proto věřme, že to měl opravdu „rychlý“ a příliš dlouho netrpěl. A že Ukrajina nedopadne podobně jako Španělsko. Tam i kvůli rozepřím republikánů, kteří mnohdy bojovali i mezi sebou, nakonec zvítězili frankisté podporovaní Hitlerem a Mussolinim. Ty vítězství povzbudilo – a všichni víme, co bylo dál.