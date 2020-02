Proč znám je a ne ji? To je prosté dcera Nikol je přebornice v kráse miss 2015, syn Patrik šikovný český fotbalista, tak jako snad budoucí zeť Patrik (Dressler). Manžel paní Švantnerové se jmenuje Pavol, býval brankářem a předchozí dva jmenované teď trénuje. Chtějí společně dostat Hodonín do třetí ligy.

Tak se všichni sešli na sezonu v jednom obýváku, předpokládám, že nedaleko areálu U Červených domků, kde se v Hodoníně trénuje a hraje fotbal. Tak si představuji, jak ta tajemná paní Švantnerová, jež prý moudře přebývá většinou s dcerou někde mimo, tráví víkend. Navaří s láskou a potom jí to všechno přijde domů.

Namísto dlouhého objímání a vítání věcný dotaz, co bude k večeři, a pak jen dlouhé lány nikdy nekončících hovorů o taktice, hlavičkování, ofsajdech, rozhodčích… Z článku výše navíc vyplývá, že misska propadla nejen v dospělosti stoperovi Dresslerovi, ale fotbalu už jako malá, a tak si představuji, že je v tom paní Švantnerová prostě úplně sama.

Samozřejmě, pokud taky není zarputilou fanynkou.

To se prý i takovým, které léta letoucí čichají kopačky v předsíni, házejí do pračky komplet propocená trika a neustále bez velkých díků doplňují bezednou lednici, někdy stává. Teoreticky to připouštím, ale podle mě se to opravdu může vyskytnout jen zcela výjimečně.

Víte co? Najdu paní Švantnerovou, pozvu ji na kafe a uděláme selfie. Dám vám vědět, co za tím je.