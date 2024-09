Nejhorší je dilema, jestli lidi varovat, nebo ne, řekl mi před čtrnácti lety v rozhovoru na téma povodní tehdejší šéf českých hydrometeorologů Ivan Obrusník. Podobně jako na „jeho“ lidech, i na povodňových komisích na Vysočině byla v uplynulých dnech velká zodpovědnost.

Nebylo vůbec snadné rozhodování, co říct veřejnosti. Na jednu stranu bylo potřeba lidi včas a objektivně varovat, ale zase ne je zbytečně moc děsit. Současné meteorologické modely jsou velmi přesné pro dalších dvanáct hodin, ale co když musíte ve čtvrtek mluvit o tom, co bude v sobotu nebo v neděli?

Je to oříšek. Málokdo by šel do rizika, že lidé jen uslyší, že bude pršet, ať si vezmou deštník, a pak u nich v noci zazvoní hasiči, že pod oknem mají člun, do kterého je potřeba urychleně nastoupit. Velké povodně v letech 1997 a 2002 se sice Vysočině vyhnuly, ale spoléhejte na to, že to podobně bude letos.

Je přitom zajímavé, že povodně většinou přichází o víkendu a večer. Při velkých povodních ve zmiňovaných letech přitom šla velká voda ve vlnách, poprvé s odstupem deseti dní, podruhé tří. Pokud by se i toto opakovalo, opět bude na lidech, jak přijmou varování od zodpovědných osob. Já osobně jsem přesvědčen, že je ideálním řešením věřit v nejlepší variantu, ale počítat s tou nejhorší. A to nejen při hrozbě povodní.