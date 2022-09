Berková tvrdí, že ji Tomanec uhodil do ramene. Tomanec to popírá. Do pře se zapojili i jejich straničtí nadřízení. Těmi jsou pro Berkovou primátorka Karolína Koubová a pro Tomance Radek Hošek. Dodejme, že i Hošek prve působil ve Fóru Jihlava. A že Tomanec je tak trochu neřízená střela. Už dřív se dostal do sporů třeba kvůli Dukle Jihlava či vodárnám. Mimo to také rozkopal stánek okamurovcům.

Předvolební boj? Policie šetří údajné napadení jihlavské zastupitelky

Nejzajímavější je, že Berková i Koubová nyní jdou do voleb za PiFo, tedy Piráty a Fórum, kdežto Tomanec a Hošek usilují o hlasy na kandidátce STAN. Na celostátní úrovni přitom Piráti a STAN vystupují jako partneři.

STAN v poslední době stíhá jeden skandál za druhým. Pošťuchovaná v Jihlavě se asi nevyrovná kauze Dozimetr, ale první místopředseda STAN, Lukáš Vlček z Pacova, z ní ani tak radost mít nemůže. Nedávno avizoval, že chce zlepšit obraz strany. A teď se mu přímo v „jeho“ kraji stane taková lapálie. Voliči, vedení Pirátů i celá vládní koalice se pak právem mohou ptát, kde je ta změna k lepšímu. A sám Vlček se může zamyslet nad tím, zda STAN na svých kandidátkách opravdu musí mít lidi, kteří hnutí snižují koaliční potenciál.