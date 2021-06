Můj známý razí názor, že by každý začínající řidič měl alespoň rok jezdit ve staré škodovce. Bez posilovače brzd a řízení. Aby se naučil pořádně jezdit. Se starým autem prý totiž nikdo nemůže jet rychle. Člověk se navíc na jeho řízení musí více soustředit, a tak na nějakou nebezpečnou jízdu ani nepomyslí. Je v tom ale háček. Staré škodovky už téměř vymizely, takže by začínající řidiči vlastně neměli v čem jezdit.

S dobrým nápadem přišla Asociace autoškol ČR. Začala pořádat akce pro řidiče od osmnácti do čtyřiadvaceti let, na nichž si mohou vyzkoušet, jak se chová vozidlo na kluzkém povrchu nebo v ostrých zatáčkách. Před pár dny si to na vlastní kůži mohli zkusit v Jihlavě.

Podobné projekty by se měly objevovat častěji. A neměly by se omezovat pouze na mladé řidiče, vždyť i starší, ale pouze sváteční řidič dokáže na silnici nadělat pěknou paseku. Pak by možná bylo na našich silnicích bezpečněji.