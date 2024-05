Jarní měsíce s sebou přináší začátek prací na silnicích. Řidiče to vesměs rozčiluje, uzavírky jim dokážou prodloužit cestu klidně na více než dvojnásobek.

Jsem si vědom, že trasa Luka nad Jihlavou – Třebíč není zrovna páteřní komunikací, nicméně pár stovek aut denně po ní klidně jet může. A jak jsem sám zjistil, se značením objízdných tras si nikdo moc hlavu nedělal.

Vzhledem k uzavřeným Bítovčicím se nabízí jet z Luk na Brtnici. Ale ouha, za Komárovicemi je silnice zavřená. Tak jedu zpátky, objedu Bítovčice z druhé strany a v Kamenici se napojím zpět na původní trasu. Za Čechtínem je ale další uzavírka.

Další dopravní komplikace. V létě začnou opravy na obchvatu Jihlavy u tunelu

A informace, kudy vede objízdná trasa, nikde. Projíždí však kolem tři auta a všechna odbočují doprava. Soudím, že míří do Třebíče a jedu za nimi, ale v Číhalíně jedou doprava, i když na značce je Třebíč doleva. Jedu podle značky a za chvíli vidím další značku, na které už je Třebíč přeškrtnutá. No, vracet se nebudu. Nakonec se tentokrát úsekem projet kyvadlově dá a oklikou dojet do cíle.

Hrozná cesta, říkám si. Zpátky jedu podle značené objízdné trasy na Kamenici. Spousta šipek bylo správně, to uznávám, ale ne všechny. A tak mě jedna posílá podívat se na zavřenou silnici v Řípově a okruhem se dostat zpět, kde jsem byl. Další pak zase v Okříškách ukazuje na Jihlavu, i když se mělo odbočit na opačnou stranu.

Dostavba Dukovan a další změny. Na Vysočině vzniknou nové silnice a obchvaty

Naštěstí se časem dostávám na Jihlavsko, kde to trochu znám a můžu jet podle sebe, značení je totiž i nadále poněkud žertovné. Opravdu nemám nic proti pracím na silnici. Dokonce i zavřené úseky, kde není ani noha, dokážu pochopit. Ale že objízdná trasa není značená v lepším případě vůbec, v horším špatně, to mě dokáže pořádně naštvat. A zřejmě nejen mě.