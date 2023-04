Milan Krčmář | Foto: Deník/Milan Krčmář

V Jihlavě prasklo ve středu večer páteřní potrubí. Bez vody bylo asi patnáct tisíc lidí, více než čtvrtina Jihlavanů. Vodaři navíc dodávají, že oprava bude komplikovaná, náhradní trasa nemá takovou kapacitu a tlak vody může kolísat. Část obyvatel tedy zřejmě bude i nadále občas odkázána na cisterny na ulici.

Jihlavanům už začíná téct pitná voda, dodávku přerušilo prasklé hlavní potrubí

Problémy s vodou jsou v Jihlavě letité. Potrubí leckde pamatuje ještě první světovou válku a ku prospěchu rozhodně nebyl ani dlouhotrvající spor města s Vodárenskou akciovou společností. To vše si nyní vybírá daň, jejíž obětí jsou stále častěji tisíce lidí.

Před asi dvaceti lety vrcholila v Třebíči výměna rozvodů pitné vody i kanalizace. Prosadil ji tehdejší starosta Miloš Mašek. Ten pochopil, že sedmdesát let staré potrubí je na hranici životnosti. Věděl, že lidé budou naštvaní kvůli skoro celému rozkopanému městu. Ale zároveň se nesnažil dělat líbivou politiku. Lidé kolikrát nadávali – ale teď mají klid a na tehdejší nesnáze už dávno zapomněli.

Ještě před sto lety v Třebíči nebyly vodovody, lidé pro vodu chodili na náměstí

Obří výměna rozvodů se v Třebíči „na papíru“ připravovala dlouho předtím, než se vůbec koplo do země. Trubky navíc většinou nebyly v nejhorším stavu, ještě by chvíli vydržely. Nicméně pak by přišel velký zlom podobný tomu, který teď řeší v Jihlavě. Tam už totiž bylo pozdě před několika lety. Ideální by bylo ihned zrekonstruovat celou tamní síť, ale to je téměř nemožné. Takže je jasné, že voda Jihlavanům nepoteče čím dál častěji.