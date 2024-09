Ani ne měsíc zbývá do voleb, tentokrát do těch krajských. A diskutéři na sociálních sítích mají jasno – budou volby je univerzální odpověď na vše, co se aktuálně děje.

Vrací se MotoGP do Brna? No jo, budou volby. Mají cestující v jihlavské MHD slevy? Co se divíte, budou volby. Je krásné a teplé léto? Určitě jen proto, že budou volby. Tak nějak aktuálně reaguje část diskutujících na internetu a pranic je nezajímá, že činnost a pravomoci hejtmana nijak nesouvisí s jednáním o Mistrovství světa silničních motorek v Česku, s cenovou politikou Dopravního podniku města Jihlavy ani s, řekněme, globálním oteplováním napříč celým světem.

Nebuďme naivní, některé akce jsou určitě načasované tak, aby ta která strana zazářila právě v září. Ale není to jen výsada koalice, i opozice se činí. Přesto je stále dost těch, kteří ani neví, koho to vlastně budou volit. Parlament, sněmovna, senát, kraj nebo magistrát? Není to všechno stejné? Vtip je ale v tom, že není. Při komunálních volbách lidé často volí své sousedy, známé či příbuzné. Při celostátním hlasování zase často volí stranu. A kraj je tak nějak mezi.

Volby jsou ale v každém případě vysvědčením pro politiky. Voliči jim po čtyřech letech mohou dát najevo, jak byli s jejich prací spokojeni. Ale je třeba hodnotit při rozhodování konkrétní jména a činy kandidátů napsaných na volebním lístku. Přečíst si, jak volit a hlavně jít nejdříve k volbám, a pak na pivo, ne opačně.