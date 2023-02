Sám jsem se vydal ve středu na zastávky, abych se na ty změny zeptal lidí – jedna cestující byla spokojená, jeden blíže nespecifikoval, na co si bude muset zvyknout, což lze brát jako nespokojenost. Jednoho se změny netýkaly a jedné cestující bylo tak nějak jedno, kdy a co jí pojede. Aniž bych si nějak vybíral, náhodně čtyři oslovení lidé splňovaly vlastně všechny možné reakce.

Připomínky budeme řešit, říká k novinkám šéf jihlavského dopravního podniku

Na sociálních sítích je to ale jiné. Tam se ozývají hlavně ti nespokojení a co víc, někteří zcela prokazatelně lžou. Pohled do jízdních řádů to snadno odhalí. Tito kritici vlastně dělají sami sobě medvědí službu, protože kvůli jejich nepravdivým příběhům zapadne jiný, který by opravdu stál za řešení. Třebaže se dopravní podnik snaží zpracovat všechny podněty, stát se to prostě může.

Na první místě je zkrátka potřeba vyhodnotit, jestli je změna opravdu tak zlá a nedá se třeba jet jiným spojem. A pokud nedá, s chladnou hlavou sednout za klávesnici a na e-mail info@dpmj.cz slušnou formou sdělit, jaký konkrétní spoj chybí a proč. Ředitel dopravního podniku na tyto podněty odpovídá a slíbil, že po dvou měsících dojde k úpravě jízdních řádů nejen podle výsledků sčítání cestujících, ale právě i zaslaných podnětů. Tak hlavu vzhůru.