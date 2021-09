„Šestasedmdesátiletá chodkyně utrpěla poranění a následně vyhledala lékařskou pomoc. Policisté nyní nehodu šetří a prosí zda by se mohl přihlásit řidič vozidla, případně svědci, kteří střet viděli a mohli by poskytnout informace k automobilu,“ sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.