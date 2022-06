„Pětadvacetiletý řidič vyjel mimo komunikaci na krajnici a dále narazil do stromu, který se nárazem vyvrátil. Automobil pokračoval ve směru do pole, kde se otočil na střechu. Při nehodě došlo k vážnému zranění řidiče, kterého zdravotnická záchranná služba převezla na ošetření do jihlavské nemocnice,“ uvedla krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová.