Na křižovatce se srazil stříbrný Mercedes s traktorem s přívěsem. „Na místo události jsme neprodleně vyslali pozemní posádku se záchranáři a vrtulník letecké záchranné služby z Jihlavy. Následky jsou bohužel tragické. Řidiče osobního auta již nebylo možné zachránit a při nehodě zemřel,“ informoval mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček.

Řidič traktoru jel po silnici ve směru od Brtnice na Jihlavu, v křižovatce začal odbočovat do Uhřínovic. „ Ve stejném směru projížděl Mercedes, které řídil osmadvacetiletý muž. Řidič tohoto auta z dosud nezjištěných příčin narazil do odbočujícího traktorového přívěsu. Traktorový vlek se při nárazu převrátil na silnici. Řidič Mercedesu zůstal ve vozidle zaklíněný. V autě byl i pes, kterého převzal veterinář a umístil do útulku,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Silnice byla v místě dopravní nehody neprůjezdná, policie odklonila provoz na objízdné trasy. „Případ si převzali kriminalisté, příčina dopravní nehody, stejně jako míra zavinění, jsou předmětem policejního šetření. Při nehodě vznikla hmotná škoda ve výši téměř šest set tisíc korun,“ doplnila Čírtková.