„Patnáctiletá chodkyně se rozběhla do silnice a narazila do boční části auta, které řídila čtyřiatřicetiletá žena. Potom dívka upadla na vozovku, zranila se a sanitka ji převezla na ošetření do nemocnice," řekla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Při dechových zkouškách u řidičky i chodkyně policisté požití alkoholu vyloučili. Dopravní nehodu policisté šetří.