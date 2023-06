Rušný víkend na silnicích mají za sebou lidé na Vysočině. V sobotu byl komplikovaný provoz na dálnici D1. Dvě auta se srazila nedaleko Smrčné. Na místě přistával vrtulník záchranářů. V péči zdravotníků skončili dva lidé.

Policie auto. Ilustrační foto | Foto: Deník

Do nemocnice v Nové Městě na Moravě vezla v pátek záchranka cyklistu. Havaroval totiž v Bobrové na elektrokole. „Nezvládl řízení a upadl s elektrokolem na silnici. S ohledem na zranění nebylo možné provést dechovou zkoušku, proto byl zajištěn odběr krve v nemocnici. Místo havárie policisté ohledali a zadokumentovali. Dopravní nehodu šetří,“ sdělila v neděli policejní mluvčí Michaela Lébrová.

V pátek havaroval na kole další cyklista, tentokrát na Jihlavsku. Patnáct minut před půlnocí jel na kole od Štoků k Dobronínu. „Nezvládl řízení, vjel na krajnici a havaroval. Při dopravní nehodě se muž zranil a putoval do nemocnice v Jihlavě. Nadýchal 2,61 promile alkoholu,“ poukázala Lébrová. Havárii šetří policisté z dopravního inspektorátu Jihlava.

Česká republika má za sebou jeden z nejtragičtějších začátků roku. Na silnicích zemřelo od ledna do konce března celkem 15 cyklistů, což je nejvíce za posledních deset let. V loňském roce to přitom bylo o deset obětí méně. Odborníci doporučují cyklistům si před jízdou nasadit přilbu. I banální nehoda s pádem na hlavu totiž může skončit fatálně.