K nehodě došlo, když jednadvacetiletý řidič za volantem peugeotu ve směru od Telče vjel v zatáčce do levého jízdního pruhu. Tam se srazil s protijedoucím opelem. „Po střetu se vozidlo Peugeot převrátilo na střechu do příkopu,“ uvedla mluvčí s tím, že žena z auta po transportu do brněnské nemocnice zemřela. Vážně zraněný byl i další spolujezdec, který skončil v českobudějovické nemocnici. Další dva vážně zranění z protijedoucího auta převezli zdravotníci do jihlavské nemocnice.

Děsivá nehoda na Jihlavsku. Zraněné transportovaly dva vrtulníky

Policisté nyní pracují s podezřením z trestných činů usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.