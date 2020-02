Marcela Wirthová z Polničky na Žďársku se už několik týdnů snaží dopátrat toho, proč z ničeho nic zmizel její dvacetiletý syn Dominik. Dodnes o sobě nedal vědět. Jediné, co se jí podařilo zjistit je, že si Dominik kolem 20. ledna koupil přes internet letenku do Paříže, kam 22. ledna odletěl.

Dominik Wirt je pohřešovaný od 24. ledna | Foto: Deník / Archiv VLP

„Jsme z toho naprosto zoufalí. Den, kdy odletěl, byla středa a měl jít normálně do školy. My jsme byli do pátku v Itálii. Že se něco děje, jsem se dozvěděla od jeho třídního, který nás informoval, že Dominik nechodí do školy,“ svěřila se Deníku Marcela Wirthová.