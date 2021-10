Cyklista už nestačil zabrzdit a došlo ke srážce Žena upadla na stezku. Zraněnou důchodkyni musela být z místa dopravní nehody odvézt sanitka rovnou do nemocnice v Jihlavě. Policisté ještě provedli u šestačtyřicetiletého cyklisty dechovou zkoušku na alkohol, ale zjistila, že podnapilý není.

Jak upřesnila, podle prvního šetření na místě nehody policisté zjistili, že pětasedmdesátiletá žena šla společně s dalším chodcem po trávě, kde byla vyšlapaná cesta hned vedle stezky pro chodce a cyklisty. "Žena z této cestičky náhle vstoupila přímo na cyklostezku, a to bezprostředně před projíždějící horské kolo," popsala Čírtková průběh nehody.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.