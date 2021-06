Perný konec pracovního týdne policistům začal patnáct minut po deváté ráno. Ve světelské Zámecké ulici třiačtyřicetiletý řidič přehlédl chodkyni, která přecházela přes přechod. „Třiaosmdesátiletá žena po střetu s vozidlem upadla na silnici a zranila se. Záchranáři ji proto převezli do nemocnice v Havlíčkově Brodě, kde byla hospitalizována,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Nehody cyklistů na Vysočině v roce 2020:



* celkem 124 nehod

* v 99 případech byl viníkem sám cyklista

* 3 cyklisté zemřeli

* 17 utrpělo těžká zranění* 98 se zranilo lehce

* 6 cyklistů vyvázlo bez zranění

* 25 cyklistů před jízdou požilo alkohol

V pozdním odpoledni je zase zaměstnal čtyřiapadesátiletý cyklista, který při projíždění mírné pravotočivé zatáčky mezi Blízkovem a Černou na Žďársku nepřizpůsobil rychlost jízdy a najel na zpomalovací práh. „Nezvládl řízení a s kolem upadl. Při nehodě se zranil a musel být letecky transportován do nemocnice v Brně,“ pokračovala Čírtková.

I proto teď policisté apelují na všechny účastníky silničního provozu, aby na sebe byli opatrnější. Zaměřili se na to i při páteční dopravně-bezpečnostní akci, která probíhala napříč krajem. „Kromě jiného kontrolovali základní předepsanou výbavu jízdního kola, ale také to, zda cyklisté mladší osmnácti let používají cyklistickou přilbu,“ přiblížila Čírtková.

Důležitá je také základní předepsaná výbava jízdního kola. „Jízdní kolo musí být vybaveno přední odrazkou bílé barvy, zadní odrazkou červené barvy a oranžovou odrazkou na obou stranách pedálu. Za snížené viditelnosti musí být navíc jízdní kolo vybaveno světlometem svítícím dopředu bílým světlem a vzadu svítilnou červené barvy,“ popsala Čírtková.

Cyklisté společně s chodci patří mezi nejvíce ohrožené účastníky silničního provozu. V Kraji Vysočina policisté od začátku roku do konce května evidovali celkem čtyřiatřicet dopravních nehod s účastí cyklistů. Jeden cyklista při nich zemřel, jeden utrpěl těžká zranění a osmadvacet se jich zranilo lehce. „Pouze ze čtyř dopravních nehod vyvázli cyklisté bez zranění,“ poukázala mluvčí na smutnou bilanci.

Policisté doporučují



* Sledujte pozorně provoz okolo sebe

* Jezděte co nejblíže u pravého okraje vozovky

* Nejezděte dva vedle sebe

* Nevozte na kole žádné předměty

* Při každé změně směru jízdy dávejte včas a zřetelně znamení paží

* Před odbočením vlevo se nezapomeňte ohlédnout, jestli vás někdo nepředjíždí

* Za snížené viditelnosti nezapomeňte rozsvítit světlomet a svítilnu

* Za snížené viditelnosti je doporučeno užít oblečení nebo prvky z retroreflexního materiálu

* Pravidelně kontrolujte technický stav jízdního kola