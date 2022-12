Mezi Jihlavou a Rantířovem narazil vlak do stromu. Trať bude stát až do pondělí

Do stromu spadeného na trati z Veselí nad Lužnicí do Jihlavy narazil v neděli před devátou hodinou ranní vlak. Cestu po železnici musely nahradit autobusy. Oprava trakčního vedení na trati potrvá až do pondělního poledne.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Při nehodě došlo k poškození lokomotivy, trakčního vedení a zranění strojvůdce. | Foto: České dráhy