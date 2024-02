Škoda téměř 200 tisíc korun. To je výsledek dopravní nehody, ke které došlo na parkovišti na Husově náměstí v Polné.

Nehoda na Husově náměstí v Polné. Foto: poskytla PČR

Čtyřiadvacetiletý řidič jel v úterý dvacátého února po Husově náměstí v Polné příliš rychle, dostal smyk a narazil do tří dalších osobních aut. „K nehodě došlo před devátou hodinou dopoledne. Čtyřiadvacetiletý řidič vozidla Kia vyjel na parkoviště a narazil do stojícího vozidla Citroën. To narazilo do dalších parkující vozidel Škoda Octavia a Škoda Yeti,“ popsala nehodu policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Tichý zásah v Jihlavě. Detektivové v civilu prohledávají nemocnici

Při nehodě se nikdo nezranil. Policisté u řidiče požití alkoholu dechovou zkouškou vyloučili. „Na vozidlech vznikla škoda za necelých 200 tisíc korun,“ doplnila mluvčí.