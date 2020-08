Nehoda se podle mluvčího drážní inspekce Martina Drápala stala v šest hodin ráno. „Došlo k nedovolené jízdě nákladního vlaku za návěstidlo zakazující jízdu a následné srážce s odtavenou lokomotivou,“ potvrdil.

Na jihlavském nádraží narazil do lokomotivy nákladní vlak dopravce ČD Cargo. „Nevím, jestli tam nebude potřeba nakonec dostat nehodový vlak Českých drah, což je jediná těžká technika, která dokáže takto těžké lokomotivy vrátit zpět na koleje. V tom případě by práce trvaly až do středy. Tyto vlaky jsou totiž jenom dva v republice a trvá i několik hodin, než se technika dostane na potřebné místo,“ poznamenal Illiaš.

Podle drážní inspekce vznikla na místě škoda 7,3 milionů korun. Pět milionů je škoda na odstavené lokomotivě, dva miliony na nákladním vlaku a tři sta tisíc korun na trati. „Drážní inspekce dál šetří příčiny a okolnosti mimořádné události," dodal Drápal.

České dráhy informovaly, že cestující přesednou do náhradních autobusů v úseku Jihlava - Okříšky a zpět, stejně tak při cestě na trase Jihlava - Luka nad Jihlavou.