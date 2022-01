Na silnici z Jihlavy do Znojma srazilo auto chodce. Je těžce zraněný

Alena Dolníčková Reportérka

Vážným zraněním chodce skončila páteční večerní dopravní nehoda na silnici první třídy číslo osmatřicet z Jihlavy do Znojma. Zatím z neznámých důvodů tam chodce na frekventované silnici srazilo osobní auto. „Osobu se středně těžkým zraněním jsme ošetřili a následně převezli do nemocnice v Jihlavě,“ uvedl k dopravní nehodě mluvčí zdravotnické záchranné služby Petr Janáček. Co přesně se stalo vyšetřují dopravní policisté.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte