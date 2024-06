V Plandrech v sobotu po páté odpoledne srazil devětačtyřicetiletý řidič Fordu Mondeo cyklistu na elektro kole. Nedal mu přednost a odmrštil ho do příkopu. Při nehodě se cyklista lehce zranil.

Policie ČR. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„Dopravní nehoda se stala v prostoru křižovatky na silnici II/523 a III/13112 v obci Plandry. Cyklista jel na elektro kole po hlavní silnici II/523 ve směru od Bílého Kamene na Jihlavu. Řidič auta mu nedal přednost, když odbočoval z vedlejší silnice III/13112 ve směru od Plandry na Jihlavu,“ popsala dopravní nehodu policejní mluvčí Dana Čírtková.

Smrtelná nehoda u Jihlavy: nákladní auto se srazilo s osobním, řidič zemřel

Auto cyklistu srazilo do protisměru a poté do silničního příkopu. Cyklista neměl v době jízdy na hlavě helmu. Při nehodě se lehce zranil a zdravotnická záchranná služba ho převezla do Nemocnice Jihlava.

Dechová zkouška byla u obou účastníků nehody negativní, škoda na autě je za osmdesát tisíc korun, na elektro kole je škoda dvacet tisíc korun.