K nebezpečné nehodě došlo na 108. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. „Osmapadesátiletý řidič osobního vozidla Volkswagen Tiguan projížděl po dálnici v přídavném jízdním pruhu. Při přejíždění do dalších pruhů ohrozil řidiče, který jel v osobním voze v levém jízdním pruhu,“ začala s popisem nehody policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na nebezpečný manévr upozornil i vedoucí dálničního oddělení policie ve Velkém Beranově Jiří Šoukal. „Tento řidič, aniž by použil znamení o změně směru jízdy, přejel nejprve do pravého jízdního pruhu a následně hned do levého jízdního pruhu, kde v danou chvíli jel řidič s osobním vozidlem značky Toyota RAV4,“ pokračoval Šoukal.

Obě auta se následně srazila, neovladatelná toyota se dostala do smyku a přejela přes všechny jízdní pruhy do příkopu, kde se několikrát přetočila přes střechu. Šoukal dodal, že za takto nebezpečné předjíždění hrozí bezohlednému řidiči pokuta do výše pětadvacet tisíc korun.

Řidič toyoty se při nehodě zranil. „Na místě muže ošetřili záchranáři a následně ho převezli k dalšímu vyšetření do jihlavské nemocnice,“ doplnila policejní mluvčí.

Dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní. Škoda je 460 tisíc korun.