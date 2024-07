Vážným zraněním skončil střet chodce s autem na Hradební ulici v Jihlavě. Zraněný padesátiletý muž musel být letecky transportován do brněnské nemocnice.

Nehoda se stala ve čtvrtek kolem čtvrté hodiny odpoledne. „Padesátiletý chodec vešel do vozovky ve chvíli, kdy po silnici jelo volvo, a došlo ke střetu. Při nehodě došlo ke zranění chodce, který byl zdravotnickou záchrannou službou převezen do jihlavské nemocnice a následně letecky transportován do Brna," řekla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Provedenou dechovou zkouškou policisté přítomnost alkoholu u řidiče vyloučili. U chodce nebylo možné provést dechovou zkoušku z důvodu zdravotního stavu, proto byl zajištěn odběr krve v nemocnici.