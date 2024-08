Řidič BMW vyjel u Kamenice na Jihlavsku do protisměru, kde se srazil s dalším autem. Jeho dvacetiletá řidička skončila v nemocnici.

Nehoda se stala na silnici ke Kamenici. „Řidič automobilu BMW jedoucí ve směru od obce Pavlínov přejel před křižovatkou do protisměru a narazil do protijedoucího vozidla. Po nárazu bylo jedno z aut odraženo do svodidel,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Při nehodě se zranila dvacetiletá řidička, kterou zdravotníci převezli do jihlavské nemocnice.

Dechové zkoušky byly u řidičů negativní. Škoda je předběžné šest set padesát tisíc korun. „Jednačtyřicetiletý řidič automobilu BMW je podezřelý ze spáchání přestupkového jednání na úseku dopravy,“ dodala mluvčí.