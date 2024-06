Dvě nehody krátce po sobě, účast pěti vozidel a dva zranění. To je bilance pondělního rána u Kostelce.

Nehoda u Kostelce. | Foto: poskytla Policie ČR

Po šesté hodině ráno jel řidič seatu od Jihlavy. Jel moc rychle, dostal smyk, přejel do protisměru a skončil mimo silnici, kde narazil do oplocení. Ke zranění při nehodě nedošlo. Škoda přesáhla čtyřicet tisíc korun.

Krátce po půl sedmé ráno jela ve směru na Jihlavu dvaašedesátiletá řidička vozidla octavie. Při přejíždění z pravého jízdního pruhu do levého narazila do automobilu VW Golf. Octavie byla odražena směrem vpravo a narazila ještě do automobilu Paragan Master. Volkswagen se odrazil do protisměru, kde se střetl se superbem.

Menší nákupní centrum. V Kostelci u masny přibyla prodejna, auta tu dobijí

„Při dopravní nehodě utrpěli zranění dva řidiči, oba skončili v jihlavské nemocnici. Škoda je přibližně tři sta tisíc korun," řekla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Provedenými dechovými zkouškami policisté u všech řidičů požití alkoholu vyloučili.