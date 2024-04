Kuriózní nehodu řešili policisté na náměstí v Telči. Špatně zaparkované auto se tam samo rozjelo a nabouralo.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Nehoda se stala přímo na náměstí Zachariáše z Hradce. Sedmapadesátiletý řidič tam špatně zaparkoval své auto značky Audi A8 a to se samo rozjelo. Následně narazilo do stojící škodovky, která vrazila do zaparkované dacie.

Při nehodě se nikdo nezranil a škoda na třech autech je dvě stě tisíc korun. „Všechna poškozená vozidla byla po dopravní nehodě plně pojízdná a nebylo tedy potřebné zajišťovat jejich odtah. Věc dopravní nehody s řidičem vyřešili policisté na místě uložením pokuty v příkazním řízení,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Nehoda se stala v pondělí 1. dubna před šestou hodinou večer.

