Třiadvacetiletý řidič jel od Jihlavy. Dostatečně se nevěnoval řízení a narazil do zadní části BMW. To bylo odmrštěno vpřed a narazilo ještě do octavie před ním.

„Ke zranění, které by si vyžádalo okamžité lékařské ošetření, nedošlo. Provedenými dechovými zkouškami policisté u řidičů požití alkoholu vyloučili," sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Na nabouraných autech vznikla celková škoda přibližně za tři sta tisíc korun.