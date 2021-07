OBRAZEM: Bouřka v Jihlavě si vyžádá mimořádné náklady na úklid a opravy

Obrovské škody, které lze zatím jen odhadnout. Bouřka z úterního večera 29. června byla zatím letošní nejhorší v Jihlavě a co do síly větru nejhorší za posledních asi 15 let.

Takovou hroznou bouřku Jihlava už dlouho nezažila a škody tomu odpovídají. | Foto: Radovan Daněk