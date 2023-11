Kvůli nehodě čtyř osobních automobilů policisté uzavřeli úsek dálnice D1 mezi Velkým Meziříčím a Jihlavou. Policie provoz obnovila před půlnocí.

Hromadná nehoda na dálnici D1 na Jihlavsku. Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

Krátce před sobotní devátou hodinou večer došlo ke dvěma dopravním nehodám na dálnici D1 na 129. kilometru poblíž Meziříčka mezi Velkým Meziříčím - a Jihlavou. Strazila se ři osobní auta, další vrazilo do svodidel. Na místě zasahují všechny jednotky integrovaného záchranného systému. Informace o zraněných v tuto chvíli nejsou k dispozici. "Dálnice D1 je na 129. km ve směru na Brno neprůjezdná. Důvodem je dopravní nehoda několika vozidel," píší o uzavření dálnice policisté na svém účtu na síti X. Následky nehody se policii a hasičům podařilo odklidit před půlnocí. Kolona v té době dosahovala pěti kilometrů a zvolna se rozjížděla.

Policisté nehody vyšetřují, ovšem je velmi pravděpodobné, že svoji roli sehrálo počasí. Na silnici se podle dopravního serveru dopravniinfo.cz nachází sníh a led. Meteorologové před ledovkou varují nadále. V noci ze soboty na neděli se budou vyskytovat sněhové přeháňky, v horských oblastech může být sněžení trvalejší. Teploty by měly spadnout pod bod mrazu, konkrétně by se měly pohybovat od -1°C do -5°C.