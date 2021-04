Řidič narazil v Jihlavě do stromu, se spolujezdkyní skončili v nemocnici

Po tom, co narazili s autem do stromu, putovali do jihlavské nemocnice. Řeč je o muži a ženě, kteří měli nehodu v úterý před jedenáctou hodinou dopoledne v ulici Za Poštou v Jihlavě.

Dopravní nehoda v Jihlavě. | Foto: HZS Kraje Vysočina