K dopravní nehodě, která se stala v sobotu 5. září kolem jedné hodiny odpoledne na silnici v katastru obce Věžnice, musel být přivolán vrtulník. Dopravil těžce zraněnou spolujezdkyni do nemocn

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Michal Fanta

ice. „Dvaadvacetiletá řidička vozidla Seat jela ve směru od obce Řehořov směrem na Kamenici, přičemž z dosud nezjištěných příčin přejela do protisměrné části vozovky, následně na krajnici a do příkopu, kde narazila do stromu,“ popsala nehodu policejní mluvčí Stanislava Rázlová.