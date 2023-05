Tři auta najednou se srazila v sobotu 13. května krátce po třetí odpoledne na silnici u Hosova na Jihlavsku poblíž jihlavského polygonu.

Srážka tří aut na okraji Jihlavy, pro jednoho řidiče letěl vrtulník | Foto: Petr Pilát

„Řidička osobního auta Škoda Octavia projížděla po silnici ve směru od Jihlavy k Hosovu. Před odbočováním zastavila, ale za ní se jedoucí řidič osobního auta Ford Focus zřejmě plně nevěnoval řízení,“ informovala o počátku nehody policejní mluvčí Dana Čírtková. Právě v tuto chvíli řidič do před ním stojící Octavie narazil. Ta po srážce skončila na svodidlech. Auto Ford Focus bylo po srážce naopak odmrštěno do protisměru a tam se srazilo s osobním autem Renault.

„Při srážce došlo těžkému zranění řidiče vozidla Ford, který musel být převezen do Nemocnice Jihlava a poté následně letecky transportován do Nemocnice Brno,“ upřesnila Čírtková. Další účastníci nehody se zranili jen lehce. Záchranka je odvezla na ošetření do jihlavské nemocnice.