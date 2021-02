Na pomoc byl vyslán i vrtulník rychlé záchranné služby z Hradce Králové. Boj o život potápěče trval na místě zhruba hodinu. Ani přes veškerou laickou i profesionální snahu se nepodařilo devětapadesátiletého muže z Prahy oživit.

„Snaha o resuscitaci muže byla bohužel neúspěšná,“ potvrdil Deníku Vysočina mluvčí záchranky na Vysočině Petr Janáček.

Co přesně se stalo, a proč zkušený potápěč zemřel, se snaží zjistit i havlíčkobrodští kriminalisté.

„Byla nařízená zdravotní pitva. S ohledem na rodinu a vzhledem k probíhající fázi prověřování nebudeme k případu poskytovat bližší informace,“ konstatovala bez dalších podrobností policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Podle informací Deníku Vysočina policisté zkoumají i potápěčskou výstroj zemřelého. S největší pravděpodobností se u muže objevily závažné zdravotní potíže poté, co vyplaval nad hladinu. Zda šlo například o zástavu srdce či jinou komplikaci spojenou s vynořováním, není jasné.

Informace o úmrtí potápěče Tomáše K. se objevila i na facebookové stránce Lom Borek. Tu spravuje Radek Houfek z Golčova Jeníkova, provozovatel potápěčské školy.

„Je to strašná tragédie. Tomáš si po vynoření a stěžoval na bolest. Asi po pěti minutách, když byl ještě ve vodě, upadl do bezvědomí. Jeho kolega potápěč mu pomohl na břeh, kde se ho nejprve sami a pak profesionální záchranáři snažil oživit. Bohužel se jim to nepovedlo. Co se stalo nevíme, ale šlo o velmi zkušeného potápěče, který měl za sebou mnoho ponorů do mnohem větších hloubek. Svými zkušenostmi se vyrovnal policejním potápěčům,“ řekl Houfek pro Deník Vysočina. Ten zná lom doslova jako své boty. Sám se v něj potápí už více než dvacet let. Za tu dobu je to první takováto tragédie.

„Borek patří k největším a nejhlubším lomům v republice. Jeho hloubka je nyní kolem čtyřiatřiceti metrů,“ podotkl Houfek. Na dně lomu je vrak autobusu či osobního auta. Pravidelně se na něm konají i cvičení profesionálních potápěčů.