Taková příhoda není nijak výjimečná. Počet dopravních nehod na Vysočině roste. Za deset let o pětačtyřicet procent. Před deseti lety se na území kraje stalo přes tři tisíce nehod, loni to bylo skoro pět tisíc. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu. „Čísla stoupají ve všech krajích,“ konstatoval Antonín Rosa z agentury Ami communications.