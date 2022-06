Osmnáctiletý řidič jel před druhou hodinou ráno s autem Ford Fusion po silnici ve směru od obce Brzkov na Polnou. Přejel do protisměru, následně vjel na krajnici a narazil do stromu. Při nehodě se zranil řidič a jeho dva spolujedoucí. Zdravotnickou záchrannou službou byli všichni tři transportování do nemocnice. . Dopravní nehodu policisté prověřují.

Auto na Brodsku srazilo cyklistu, musel ho transportovat vrtulník