Vážná nehoda v Jihlavě. Řidič zřejmě usnula narazil do sloupu a do stromu.

Řidič v noci v Jihlavě narazil do sloupu a následně i do stromu. Při nehodě přelomil svoje auto a vážně se zranil.

Vážná nehoda se stala ve středu krátce po půlnoci v ulici Hradební v Jihlavě. „Padesátiletý řidič automobilu Fiat Ducato jedoucí ve směru od ulice Brněnská zřejmě na chvilku usnul, přejel s vozidlem do protisměru a dále mimo komunikaci, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení, který automobil přelomil,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Auto poté pokračovalo dál přes trávu a narazilo do stromu. Při nárazu odlétla část auta narazila do projíždějící fabie. „Při dopravní nehodě utrpěl vážné zranění řidič vozidla Fiat, který byl zdravotnickou záchrannou službou transportován do brněnské nemocnice,“ doplnila mluvčí.

Dechovou zkoušku nemohli policisté kvůli zraněním řidiče provést a nařídili proto odběr krve. Škoda je předběžně 160 tisíc korun.