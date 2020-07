Šestapadesátiletý řidič jel směrem na Mysliboř, vlak mířil od Slavonic do Havlíčkova Brodu. Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní, ke zranění nedošlo a škoda tak je pouze hmotná, předběžně čtyřicet tisíc.

Řidiči aut by měli u přejezdů myslet na to, že vagony jsou širší než koleje. „Řidič musí zastavit v dostatečné vzdálenosti od přejezdu. U některých přejezdů je to značené vodorovným dopravním značením, jinde musí řidič zastavit v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít ke střetu a aby měl dostatečný výhled na obě strany kolejiště,“ uzavřel policejní inspektor Martin Hron.