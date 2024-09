Vydatné deště a silný vítr zkomplikovaly život mnoha řidičům, kteří v uplynulých dnech vyjeli na silnice na Jihlavsku. Své o tom ví například muž, kterému v neděli ráno před auto spadl strom, on havaroval a se zraněním skončil v jihlavské nemocnici.

„Do řidičovy jízdní dráhy spadl strom. Začal brzdit, dostal smyk, auto narazilo do stromu a vyjelo mimo silnici. Převrátilo se a narazilo do zábradlí a betonového propustku. Řidič utrpěl zranění a záchranka ho převezla do jihlavské nemocnice. Vzniklá škoda přesáhla sto tisíc korun," popsala nehodu policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Padající strom mohl i za nehodu, ke které došlo v neděli ráno na silnici mezi Stonařovem a Dlouhou Brtnicí. Řidič nákladního vozidla s návěsem do padajícího stromu najel. Dechová zkouška u řidiče ukázala hodnotu 0,48 promile alkoholu. Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz. Při nehodě se nikdo nezranil. Na vozidle vznikla škoda přibližně za padesát tisíc korun. .

Další nehoda se v neděli stala v katastru Větrného Jeníkova. Jednapadesátiletá řidička jela v zatáčce příliš rychle, dostala smyk a přejela do protisměru. Narazila do směrového sloupku, vyjela mimo silnici, kde se auto převrátilo na střechu. „Řidička se zranila a záchranka ji převezla k ošetření do jihlavské nemocnice.

U řidičky provedenou dechovou zkouškou policisté požití alkoholu vyloučili. Při nehodě vznikla škoda za více než čtyřicet tisíc korun.