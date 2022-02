Pokud by totiž řidič pokračoval dál směrem na městys, bylo by možné ho odhalit. „Máme kamerový systém, který monitoruje střed městečka. Jedna kamera i čte SPZ. Přístup k němu nemáme, předali jsme ho policii,“ řekl starosta Stonařova Ivan Šulc a připomněl nedávný případ řidiče rakouského kamionu, který na silnici u Stonařova usmrtil člověka. Policie ho následně dopadla.

Nedobrzdil, nadýchal. Opilý řidič v Jihlavě naboural do auta před sebou

V komentářích se objevil názor, že čekárnu mohl poničit dlouhý červený kamion, který se v místě otáčel. Diskutující si všimli, že je zničená i lavička v nedalekém Čížově a vidí možnou spojitost. Navíc to není poprvé, co je zastávka poničená. A to přesto, že je na přehledném místě, upozorňují řidiči.

Pachatele se ale podle starostky Suché zjistit už nepodaří. „Nezjistili jsme, kdo to byl a ani to nezjistíme. Pachatel ujel a policie případ uzavřela,“ informovala Deník starostka Miroslava Bártů. Novou zastávku za zhruba sto tisíc bude muset obec zaplatit ze svého, možná ale zkusí získat dotaci.